Zwei 14-Jährige werfen Dixi-Häuschen in Bach

Zwei 14-Jährige haben am Dienstagmorgen in Waldmünchen im Kreis Cham ein Dixi-Ko einer Baufirma beschädigt. Sie besprayten es mit dem Spruch „Es war der Wind“ und warfen es in einen Bach.

Blöd nur, dass sie am Abend als Tramper von genau derselben Polizeistreife kontrolliert wurden, die die Sachbeschädigung aufgenommen hatte. Die Beamten fanden Graffiti-Spraydosen bei den Jungen, deren Farbe mit der des Dixi-Häuschens übereinstimmte. Die Jugendlichen räumten die Tat ein. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.