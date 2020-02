Zwei Feuerwehreinsätze innerhalb vier Tagen

In Hof hat es in einer Jugendhilfeeinrichtung mit 40 Bewohnern am Freitagabend zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen gebrannt. Bereits am Dienstag kam es zum Brand eines Wäschetrockners.

Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte dann zu einem Zimmerbrand gerufen. Sie konnten alle Bewohner unverletzt in Sicherheit bringen und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Auch diesmal liegt der Sachschaden wohl im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.