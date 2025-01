Zwei Frauen bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

In der Oberpfalz übersieht eine Autofahrerin beim Abbiegen wohl einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Die Fahrzeuge stoßen zusammen, drei Menschen werden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Oberpfalz sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 66 Jahre alte Autofahrerin nahm beim Einbiegen in eine Staatsstraße bei Ebnath (Kreis Tirschenreuth) einem dort fahrenden Wagen die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls seien beide Autos in den Straßengraben geschleudert worden.

Die 66-Jährige und ihre 46 Jahre alte Beifahrerin wurden laut Polizei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite sie. Beide Frauen erlitten bei dem Unfall am Morgen schwere Verletzungen, die 66-Jährige kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer des vorfahrtsberechtigten Autos wurde leicht verletzt. (dpa/lby)