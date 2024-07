Zwei junge Männer wegen Sexualdelikt festgenommen

In Neustadt an der Waldnaab sind zwei junge Männer festgenommen worden, da sie in Verdacht stehen, sich an zwei minderjährigen Frauen vergangen zu haben.

Die beiden Mädels sollen die jungen Männer bereits am vergangenen Samstag in ihre Asylunterkunft begleitet haben. Dort führten die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer an den Mädchen sexuelle Handlungen gegen ihren Willen durch. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Männer wenige Stunden zuvor auch mit einer 35-Jährigen sexuellen Kontakt gegen deren Willen hatten. Die Kripo Weiden ermittelt nun wegen des Verdachts mehrerer Sexualdelikte. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft.