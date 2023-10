Zwei Männer nach Messerattacke in Bamberg in Haft

In Bamberg sitzen zwei Männer nach einer Messerattacke im Ankerzentrum jetzt in Haft.

Die beiden Männer gerieten in der Nacht auf Mittwoch im Ankerzentrum in Bamberg in Streit mit einem weiteren Bewohner. Die Auseinandersetzung eskalierte, als einer der beiden Tatverdächtigen ein Messer zückte und damit seinen Kontrahenten im Bauchbereich verletzte. Der andere Verdächtige schlug zeitgleich mit einem Glas auf den Kopf des Opfers ein. Der Verletzte musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Beide Tatverdächtige wurden am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen beide. Sie befinden sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt und müssen sich unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten.