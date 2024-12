Zwei Mal muss Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg in den kommenden beiden Begegnungen gegen direkte Tabellennachbarn antreten.

Am 2. Weihnachtsfeiertag steht das Auswärtsspiel bei den neuntplatzierten Ravensburg Towerstars ab 18 Uhr 30 in der CHG-Arena an, am Samstag, 28.12., folgt für die Oberpfälzer das Heimspiel gegen den elftplatzierten EC Bad Nauheim ab 17 Uhr in der Donau-Arena.