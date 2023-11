Zwei Tatverdächtige bei Durchsuchungen festgenommen

Nach einem Angriff auf zwei Männer an einer Tankstelle hat die Polizei bei Durchsuchungen in der Oberpfalz zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, durchsuchten die Beamten am Mittwoch neun Objekte in Hemau (Landkreis Regensburg).

Dem Sprecher zufolge stehen die Durchsuchungen und die Festnahmen im Zusammenhang mit einem Vorfall am 6. November, bei dem zwei Männer an einer Tankstelle in Hemau von einer Menschengruppe angegriffen und schwer verletzt worden waren. Die 42 und 38 Jahre alten Männer erlitten dabei teils erhebliche Kopfverletzungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei damals mitteilte. Die Täter seien nach dem Angriff geflüchtet. Am darauffolgenden Tag sei jedoch ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Kripo ermittle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Ob der damals festgenommene Tatverdächtige in Haft ist, konnte der Sprecher am Mittwoch nicht sagen. Auch zu möglichen Hintergründen der Tat und zur Beziehung zwischen Opfern und Tätern machte der Sprecher keine Angaben. Ob die Tatverdächtigen, die am Mittwoch festgenommen wurden, in Haft kommen, soll ein Ermittlungsrichter am Mittwoch und am Donnerstag entscheiden. Bei den Durchsuchungen seien zudem „diverse Sachen“ sichergestellt worden, teilte der Sprecher mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. (dpa/lby)