Wie umgehen mit mittelalterlichem Antisemitismus an historischen Gebäuden? …

Nach langem Streit neue Infotafel zur „Judensau“ am Dom Wie umgehen mit mittelalterlichem Antisemitismus an historischen Gebäuden? …

Nach langem Streit neue Infotafel zur „Judensau“ am Dom Wie umgehen mit mittelalterlichem Antisemitismus an historischen Gebäuden? …

In Novum in der Geschichte des traditionsreichen Chors: Zum ersten Mal ist der …

Applaus für ersten Mädchenchor der Regensburger Domspatzen In Novum in der Geschichte des traditionsreichen Chors: Zum ersten Mal ist der …

Applaus für ersten Mädchenchor der Regensburger Domspatzen In Novum in der Geschichte des traditionsreichen Chors: Zum ersten Mal ist der …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de