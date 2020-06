Zwei teure Diebstähle in Bayreuth

In der Stadt und dem Landkreis Bayreuth gab es von Dienstag auf Mittwoch zwei teure Diebstähle.

Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude ließen Unbekannte zahlreiche Büroartikel und technische Geräte mitgehen, darunter Tablets und Bildschirme. Der Wert des Diebesguts liegt bei etwa 70.000 Euro. Ein ähnlich hoher Schaden entstand durch den Diebstahl von hochwertigen Baustellenwerkzeugen an der Staatsstraße St2191. Unbekannte erbeuteten einen Raupenlader und eine Rüttelplatte. In beiden Fällen ermittelt die Kripo Bayreuth.