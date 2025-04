Zweijähriger auf Straße von Autofahrer angefahren

Mit mehreren Menschen hält sich ein Kind in einer Einfahrt auf. Dann rennt der Zweijährige auf die Straße. Ein Autofahrer bremst zu spät.

In Amberg ist ein Zweijähriger von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das Kind sei am Mittwoch aus unbekannter Ursache aus einer Einfahrt auf eine Bundesstraße gerannt, teilte die Polizei mit. In der Einfahrt hielten sich demnach mehrere Menschen auf, darunter auch die Eltern des Jungen.

Ein 42 Jahre alter Autofahrer, der stadteinwärts gefahren sei, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und das Kind mit seinem Wagen frontal angefahren. Der Zweijährige musste laut Polizei mit einer Platzwunde am Kopf und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. (dpa/lby/rr)