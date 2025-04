Kripo Amberg warnt vor “Man-in-the-Middle-Angriffe!

Die Kripo Amberg registrierte kürzlich drei Fälle einer besonders perfiden Betrugsmasche im digitalen Raum: sogenannte „Man-in-the-Middle“-Angriffe. In zwei der Fälle entstand ein durchschnittlicher finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

In einem dritten Fall konnte ein Großteil der Summe durch schnelles Eingreifen gesichert werden. Bei einem Man-in-the-Middle-Angriff verschaffen sich Cyberkriminelle in mehreren Schritten Zugang zu sensiblen Informationen und schleusen sich gezielt in Kommunikationsverläufe zwischen Unternehmen ein, um Zahlungen auf eigene Konten umzuleiten.