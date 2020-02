🥕 Die Rübenretter aus Neumarkt 🥕

© Radio Ramasuri

Die Superhelden der Oberpfalz fliegen nicht durch die Luft oder klettern an HĂ€usern. Die Superhelden der Oberpfalz verstecken sich zum Beispiel in Neumarkt und retten GemĂŒse vor dem MĂŒlleimer.

Pascal Nießlbeck hat einen außergewöhnlichen Job: Er ist RĂŒbenretter đŸ„•. Zusammen mit seiner Familie kĂ€mpft er gegen Lebensmittelverschwendung.

Es kommt immer auf die inneren Werte an.

Ein Bein zu viel? Macht nichts.

Braune Flecken? Macht nichts.

Unebene Haut? Macht nichts.

Das ist alles nicht wichtig. Innen zÀhlt.

Zumindest fĂŒr die RĂŒbenretter aus Neumarkt. Die verkaufen nur hĂ€ssliches GemĂŒse. 🍌🧠🍊

Hintergrund: 40 Prozent der Ernte landet auf dem MĂŒll. Grund ist, dass das Obst und GemĂŒse oft nicht der Norm entspricht. Das heißt, es ist schlichtweg nicht schön genug. Die RĂŒbenretter aus Neumarkt wollen etwas dagegen tun.

LĂ€uft folgendermaßen: Bauern aus der Region bringen den RĂŒbenrettern das GemĂŒse und Obst, das sie im Supermarkt nicht verkaufen können. Die RĂŒbenretter packen dann aus dem Obst und GemĂŒse ihre RĂŒbenretter-Boxen. Diese Boxen kann man dann online bestellen.

Die Boxen werden mittwochs verpackt, am Donnerstag ausgeliefert. Was in der Box drin ist, das sieht man, wenn man den Deckel öffnet. Es ist immer eine Überraschung. So gibt’s auch mal GemĂŒse, das sonst nicht im Einkaufswagen und KĂŒhlschrank landet. đŸ„’đŸ

HIER GEHT’S DIREKT ZU DEN RÜBENRETTERN 🍋🍏 🍒