1.000 Schuhe sichergestellt

Die Polizei in Amberg hat am Freitagabend eintausend Schuhe sichergestellt. Dabei handelte es sich um mehr als 500 Paar neue und ungetragene Frauenschuhe verschiedener Marken. Diese kamen bei der Kontrolle eines Kleintransporters an der Rastanlage Oberpfälzer Alb Süd zum Vorschein.

Der Kleintransporter war auf dem Weg nach Serbien. Die beiden Fahrzeuginsassen, zwei serbische Männer, konnten weder einen Kaufbeleg noch einen Eigentumsnachweis vorlegen. Gegen die Männer wird nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Hehlerei eingeleitet.