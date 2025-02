1. FC Nürnberg trennt sich von Sportdirektor Rebbe

Diese Freistellung kommt überraschend. Olaf Rebbe muss beim 1. FC Nürnberg als Sportdirektor gehen. Es gab einen Disput über die künftige Ausrichtung.

Der 1. FC Nürnberg hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Olaf Rebbe (46) getrennt. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wird „zu gegebener Zeit“ über einen Nachfolger informiert. Rebbe war seit April 2021 Sportdirektor beim Club, er war vom damaligen Sportvorstand Dieter Hecking geholt worden. Er war für die Lizenzspieler und das Scouting zuständig. Zuvor hatte Rebbe bei PAOK Saloniki, Huddersfield Town, beim VfL Wolfsburg und bei Werder Bremen gearbeitet.

„Nach dem Ende der jüngsten Transferphase ist es zu unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des 1. FC Nürnberg gekommen. Wir danken Olaf für die bis dahin geleistete Arbeit, insbesondere in der Wintertransferphase“, sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Jeltsch, Tzimas, Castrop: Sie brachten Millionen

Die Nürnberger hatten in der jüngsten Transferphase Millionen eingenommen. U17-Weltmeister Finn Jeltsch wurde mit sofortiger Wirkung für knapp zehn Millionen Euro an den VfB Stuttgart in die Bundesliga verkauft.

Stürmer Stefanos Tzimas geht erst im Sommer. Der von PAOK Saloniki ausgeliehene Grieche wechselt nach England zu Fabian Hürzelers Brighton & Hove Albion und kostet sagenhafte 25 Millionen Euro. Dem Club bleibt davon am Ende noch eine einstellige Millionensumme, weil er zuvor die Kaufoption über 18 Millionen Euro ziehen musste.

Im Sommer verlässt auch Mittelfeldspieler Jens Castrop für rund 4,5 Millionen Euro Ablöse zu Borussia Mönchengladbach den FCN. Dafür holten die Franken Fabio Gruber (SC Verl), Eryk Grzywacz (VfL Wolfsburg), Janis Antiste (Sassuolo Calcio) und schon im Januar Tim Drexler (TSG 1899 Hoffenheim). (dpa)