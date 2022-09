11. Nofi-Lauf startet am 16. September

Nach einer coronabedingten Pause läuft jetzt der finale Countdown: Am 16. September startet der 11. Nofi-Lauf!

Los geht’s am Freitag um 17.30 Uhr am Volksfestplatz in Tirschenreuth. Teilnehmen können Mitarbeiter von Firmen und Behörden aus der nördlichen Oberpfalz. Die Strecke beträgt 6,5 Kilometer und: die Nofi-Lauf-Erlöse kommen auch noch einem guten Zweck zu Gute.

In diesem Jahr werden die Läuferinnen und Läufer sogar von einer echten Profisportlerin unterstützt: Die Weidener Triathletin Marlene Gomez-Göggel geht in diesem Jahr mit an den Start.