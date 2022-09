Wernberg-Köblitz: Ungewöhnlicher Blitzeinschlag

Am Freitagabend hat es in der Oberpfalz vieler Orts richtig gekracht. Grund waren Gewitter mit teils heftigem Regen und Blitz und Donner. Bei einem Gewitter in Wernberg-Köblitz, im Landkreis Schwandorf, kam es während eines Gewitters zu einem ungewöhnlichen Blitzeinschlag.

Der Blitz schlug in den metallenen Gartenzaun eines Einfamilienhauses ein. Dies führte dazu, dass auf rund 10 Metern Länge die zugehörigen Betonsäulen des Zauns abgesprengt wurden. Herumfliegende Betonteile beschädigten insgesamt zwei Häuserfassaden, einen angrenzenden Jägerzaun und eine Zypresse, die sogar in Brand geriet.

Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.