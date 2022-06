15-Jähriger wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft

In Regensburg ist gegen einen 15-jährigen Jugendlichen Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Tötung erlassen worden. Der 15-Jährige hat am Donnerstag einen 22-Jährigen mit einer Machete schwer am Bauch verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es infolge eines Streits zu der Attacke. Die Polizei nahm den 15-Jährigen noch vor Ort fest. Der verletzte 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Er schwebe nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Der 15-jährige Angreifer sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.