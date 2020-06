150.000 Euro Schaden bei Brand in Nittendorf

Beim Brand gestern in einem Einfamilienhaus in Nittendorf im Landkreis Regensburg ist ein Schaden von ca. 150.000 Euro entstanden.

Ein Anwohner hatte am Vormittag die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr rückte an, doch die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, da sich mehrere Feuerwerkskörper, die in der Nähe der Brandstelle gelagert waren, immer wieder entzündeten. Schließlich konnte der Brand mit Drehleiter und schwerem Atemschutz gelöscht werden. Ein 28-jähriger Hausbewohner, der die Flammen noch selbst löschen wollte, kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rettete auch eine Katze mit Rauchvergiftung aus dem Haus. Sie ist mittlerweile über den Berg. Die Brandursache ist noch unklar.