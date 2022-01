17-Jährige sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend (19. Januar 2022) hat am Schwandorfer Bahnhof ein Unbekannter eine 17-Jährige gegen ihren Willen umarmt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen sexueller Nötigung und sucht Zeugen.

Gegen 18:00 Uhr trat der Mann am Bahnhof in der Schalterhalle an die 17-Jährige heran und umarmte sie gegen ihren Willen. Die Jugendliche konnte sich mit leichtem Kraftaufwand aus der Umarmung befreien. Sie blieb unverletzt. Hinweise zu dem Fall bitte an die Bundespolizei Waldmünchen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

– 1,70 m groß

– 35 Jahre alt

– dunkle Hautfarbe

– schwarze, kurze, gekräuselte Haare

– sprach mit ausländischem Akzent

Bekleidung:

– schwarze Hose

– olivgrüne Jacke

– schwarze Hose

– schwarze Schuhe

– Rucksack

Bundespolizei Waldmünchen: Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de