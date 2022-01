Landkreis Cham: Zwei Scheunen brennen nieder

Vollbrand zweier Scheunen am Freitag im Landkreis Cham. Am Vormittag war die Polizei über einen Brand auf einem Gehöft in Grabitz informiert worden.

Bei Eintreffen einer Streife brannte eine Scheune, die an einem Wohnhaus angebaut ist, lichterloh. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon auf das benachbarte landwirtschaftliche Gebäude übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand und auch die beiden anliegenden Wohnhäuser blieben unversehrt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo Regensburg ermittelt.