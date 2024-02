17-Jähriger gesteht Tötung der eigenen Mutter

Ein 17-Jähriger hat gestanden, seine Mutter infolge eines Streits getötet und ein Feuer in einer Wohnung in Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) in Unterfranken gelegt zu haben.

Wegen des dringenden Verdachts des Totschlags und einer besonders schweren Brandstiftung erließ ein Richter am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er befindet sich demnach im Gefängnis. Die Ermittlungen dauerten an.

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) am Samstag hatten Einsatzkräfte die Leiche einer 55 Jahre alten Bewohnerin des Mehrfamilienhauses gefunden. Der 17 Jahre alte Sohn wurde mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht. (dpa/lby)