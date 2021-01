18-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall auf B 22

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 22 bei Weiden auf Höhe Butterhof ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen.

Der Golf-Fahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die 44-jährige Fahrerin des zweiten Autos erlitt demnach schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die B 22 war bis 23.30 Uhr in beiden Richtungen total gesperrt.

(dpa/lby)