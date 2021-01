Autodieb schläft hinter dem Steuer ein

Ein kurioser Autodieb hat in der Nacht zum Samstag die Polizei in Weiden auf Trab gehalten. Ein 45-Jähriger hatte sein Auto in der Nähe des Bahnhofs geparkt. Als er gegen 1 Uhr morgens zu seinem PKW kam, traute er seinen Augen nicht.

Auf dem Fahrersitz fand er einen unbekannten Mann, der tief und fest schlief. Die herbei gerufene Polizei stellte fest, dass sich bei dem Schlafenden um einen 39-jährigen Regensburger handelte, der sich vermutlich über ein hinteres Fahrzeugfenster – mit Gewalt – Zugang zum Auto verschafft hatte. Anscheinend hatte er auch versucht das Fahrzeug kurzzuschließen. Als dies misslang, schlief er am Fahrersitz ein. Bei dem 39-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Autodiebstahls ermittelt.