Autokino kommt nach Wackersdorf

© FOTO: VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT WACKERSDORF

Autokinos liegen in der Corona-Krise im Trend.

Auch in der Oberpfalz sind einige in Planung, unter anderem auch in Regensburg und Tirschenreuth. In Wackersdorf im Landkreis Schwandorf gab es dafür jetzt grünes Licht – Start ist am 19. Mai – auf dem Gelände der Wackersdorfer GoKart-Bahn. Tickets müssen online gekauft und an der Abendkasse an die geschlossene Fensterscheibe gehalten werden – somit alles kontaktlos. Getränke und Essen dürfen vorerst nicht verkauft werden. Der Ton wird über das Autoradio übertragen. Das Autokino in Wackersdorf ist von 19. Mai bis 3. Juni mit 15 Spieltagen geplant, wobei auch eine Verlängerung möglich ist, wenn es gut angenommen wird. Welche Filme laufen, wird heute Abend verraten, denn da startet der Vorverkauf – um 18 Uhr. HIER geht’s zum Vorverkauf.