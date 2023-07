20-jähriger US-Soldat stirbt bei Verkehrsunfall

In Vilseck im Landkreis Amberg-Sulzbach ist am Abend bei einem Unfall ein US-Soldat ums Leben gekommen. Ein 22-jähriger US-Soldat war gegen 20 Uhr bei Starkregen mit zwei Kameraden auf der Staatsstraße 2120 von Hahnbach in Richtung Vilseck unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum durchtrennt und das Fahrzeug kam auf einem Feldweg zum Stehen. Während sich der Fahrer und der Beifahrer selbst aus dem Auto befreien konnten, wurde der 20-Jährige auf dem Rücksitz eingeklemmt und musste durch den Rettungsdienst befreit werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 22-jährige Fahrer und der 20-jährige Beifahrer wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.