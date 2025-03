Mutmaßlicher Callcenter-Betrüger in Zug geschnappt

In Vilseck wurde am Donnerstag ein 27-Jähriger festgenommen, der in Verdacht steht, eine 83-jährige Frau um ihre Ersparnisse gebracht zu haben.

Die Seniorin erhielt einen Anruf von einer falschen Staatsanwältin, die vorgab, dass ihre Enkelin in einen tödlichen Unfall verwickelt sei. Verängstigt übergab sie dem Geldabholer ihre Ersparnisse. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in einem Zug in Vilseck festnehmen und fand bei ihm Bargeld und Schmuck, was vermutlich aus dem Betrug stammte. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an.