20-Jähriger durch Stichflamme lebensgefährlich verletzt

In Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach ist am Samstagnachmittag ein 20-Jähriger durch eine Stichflamme lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Polizeiangaben befand sich der junge Mann zusammen mit mehreren anderen Personen auf einer Wiese. Dort betrieben sie bereits am Freitag eine Feuerstelle in einem Metallgestell. Als die Glut am Samstag erneut entfacht wurde, kam es zur Verpuffung. Der 20- Jährige, der gerade an der Feuerstelle vorbeiging, wurde von einer fünf bis sechs Meter hohen Stichflamme erfasst. Dabei erlitt er schwerste Brandverletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Nürnberg gebracht. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass beim Anzünden Brandbeschleuniger verwendet wurde.