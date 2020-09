Heimliche Mitfahrer auf Ladefläche entdeckt

Fünf Asylsuchende sind am Freitagvormittag als heimliche Mitfahrer auf der Ladefläche eines Lastwagens nach Deutschland eingereist.

Der 51-jährige Fahrer des Lastwagens bemerkte in Himmelkron plötzlich Stimmen, die von der Ladefläche seines Lastwagens zu kommen schienen. Der Fahrer informierte die Spedition und diese wiederum die Polizei. Als die Beamten die Ladefläche überprüften, trafen sie auf einen Jungen sowie vier junge Männer aus Afghanistan. Alle fünf waren wohlauf und wurden in eine Aufnahme- bzw. Jugendhilfeeinrichtung gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die fünf Asylsuchenden auf einem Parkplatz in Tschechien heimlich auf die Ladefläche gestiegen. Die Kripo Bayreuth ermittelt nun gegen die bislang unbekannten Schleuser.