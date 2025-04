Streit auf Spielplatz eskaliert – Ermittlungen

Mehrere Familien geraten abends auf einem Spielplatz in Streit. Nun ermittelt die Polizei.

Nach einem Streit zwischen Mitgliedern mehrerer Familien auf einem Spielplatz in Oberfranken ermittelt die Polizei gegen mehrere Personen. Den Angaben nach geht es einerseits um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung, andererseits um den Verdacht auf Volksverhetzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Mehrere Familienmitglieder sowie eine 36-Jährige, die den Angaben nach schlichten wollte, seien bei dem Vorfall am Sonntagabend in Kronach leicht verletzt worden, so die Polizei. Die Hintergründe des Streits seien unklar.

Ein Video des Streits war demnach kurzzeitig ins Internet gestellt worden und habe dort zahlreiche Hasskommentare erhalten, die teilweise strafrechtlich relevante Inhalte aufgewiesen hätten, hieß es von den Behörden. Das Video sei im Internet inzwischen nicht mehr abrufbar. (dpa/lby)