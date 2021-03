24-Jähriger wurde in Regensburg verletzt, ausgeraubt und sexuell angegangen

Ein junger Mann ist am vergangenen Wochenende in Regensburg verletzt, ausgeraubt und sexuell angegangen worden. Der 24-Jährige hatte sich mit einem 20-Jährigen in einer Wohnung in der Innenstadt getroffen.

Vor Ort war allerdings auch ein 34-Jähriger. Von dem 24-Jährigen forderte das Duo Tabak, schlug ihn unvermittelt und trat auf ihn ein. Das Opfer wurde dann eingesperrt, später bedroht und mit einem Messer verletzt. Als der 20-Jährige mit der EC-Karte des Opfers Geld abheben wollte, kam es zu einem sexuellen Übergriff des 34-Jährigen auf den jungen Mann. Der 24-Jährige, der die Wohnung später verlassen konnte, zeigte die Tat erst am Mittwoch bei der Polizei an. Noch am gleichen Tag konnten die beiden Männer festgenommen werden. Die zwei Tatverdächtigen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Kripo Regensburg ermittelt in dem Fall.