Der neue Rettungshubschrauber der DRF Christoph 80 ist gestern in Weiden am Flugplatz Latsch gelandet.

Ab 01. April werden die Weidener Luftretter mit einer H145 den derzeit modernsten in der Luftrettung eingesetzten Hubschrauber, zur ihren lebensrettenden Einsätzen starten. Mit dem neuen Christoph 80 können Notfallorte im Umkreis von 60 Kilometern in maximal 15 Flugminuten erreicht werden. Bislang ist in Weiden eine EC135 im Einsatz.