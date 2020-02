250 Euro im Automaten gelassen – Polizei sucht Gelddieb

Die Videokamera könnte ihm zum Verhängnis werden. In Sulzbach-Rosenberg wird ein Gelddieb gesucht.

Ein Rentner wollte am Mittwoch gegen 11 Uhr am Geldautomaten eines Einkaufsmarktes in der Krötenseestraße Bargeld abheben. Der erste Versuch des 82-Jährigen scheiterte, weshalb er noch einmal versuchte an sein Erspartes zu kommen. Auch beim zweiten Mal war der Senior der Meinung, dass der Automat kein Geld auswarf.

Er verließ deshalb den Markt, musste aber zuhause bei der Überprüfung seines Kontos feststellen, dass eine Ausgabe von 250 Euro verbucht war. Offensichtlich lagen die Scheine im Geldschacht und ein Unbekannter mopste den Betrag. Die Polizei in Sulzbach-Rosenberg sucht nun nach Zeugen, außerdem wird die Videokamera ausgewertet.