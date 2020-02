Am Freitagabend geriet in Thanheim bei Ensdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) ein Blockheizkraftwerk in Brand.

Vermutlich war ein technischer Defekt in einem Schaltschrank für das Feuer in dem landwirtschaftlichen Nebengebäude verantwortlich. Insgesamt waren 9 Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Brand konnte zwar schnell gelöscht werden, jedoch brannte das Blockheizkraftwerk völlig aus.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150.000 Euro.