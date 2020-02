Hofladen Wiederspick bei Nabburg mit Selbstbedienung

Angefangen haben Philipp und Bianca Wiederspick erst Anfang diesen Jahres und schon jetzt mussten Hühner nachgekauft werden, weil zu wenig Eier nachkommen. Der Versuch eines Hofladens mit Selbstbedienung ist also wohl geglückt. Eier, Gemüse, Honig, Nudeln, Mehl, Getränke und Selbst-genähtes gibt es dort zu kaufen – das Meiste vom eigenen Hof. Dieser ist in Tauchersdorf – einem Stadtteil von Nabburg.

Am Ausgang ist dann eine Kasse mit Einnahmen und Wechselgeld und eine Preisliste. So sollen die Kunden sich selbst ausrechnen, wie viel sie zahlen müssen und das Geld dann in die Kasse legen. Die Wiederspicks vertrauen also ihren Kunden und hoffen auch das beibehalten zu können.

Wer Lust hat darf beim Besuch des Hofladens natürlich auch den Hof selbst besichtigen. Hier gibt es Kühe, Hühner, Katzen und zwei Esel, der ‚Gustl‘ und die ‚Silvia‘.

Hier können Sie mehr über den Biohof Wiederspick erfahren.