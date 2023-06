30-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Freihung im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein Mann tödlich verunglückt und eine Frau schwer verletzt worden.

Der 30-Jährige war Montagnachmittag mit seinem Auto in Richtung Dürnast unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern kam und in die Gegenfahrbahn geriet. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die beiden Unfallfahrzeuge kamen total beschädigt im Straßengraben bzw. quer auf der Fahrbahn zum Stehen, wobei der 30-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt wurde.

Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, die Frau kam schwer verletzt ebenfalls in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei keine.