Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Brand in Mehrfamilienhaus in Neustadt Wohnungsbrand am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt/WN. Die …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Parkstein: Feuer in Maschinenhalle In Parkstein im Landkreis Neustadt/WN hat am Montagabend eine Maschinenhalle …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Neumarkt: Feuer im Wohnheim In einem Wohnheim in Neumarkt ist am Montagabend eine Matratze in Brand …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de

Feuer auf dem Mariahilfberg Brand am Sonntagmorgen in der Klosterwerkstatt im Franziskanerkloster auf dem …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Hoher Schaden bei Brand in Hammerharlesberg Brand in einem Einfamilienhaus am Mittwochnachmittag in Hammerharlesberg im …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de