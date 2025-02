SAD: Unbekannter fährt Mann an und flüchtet

Beim Enteisen ihres Autos ist eine Frau in Neunburg vorm Wald im Kreis …

Beim Enteisen verunglückt Beim Enteisen ihres Autos ist eine Frau in Neunburg vorm Wald im Kreis …

Die Polizei hat am Mittwoch bei einer Kontrolle in Maxhütte-Haidhof im …

Demoliertes Auto aus dem Verkehr gezogen Die Polizei hat am Mittwoch bei einer Kontrolle in Maxhütte-Haidhof im …

Freitagvormittag hat in Weiden ein unbekannter Autofahrer eine Radfahrerin …

Weiden: Autofahrer schneidet Radfahrerin und flüchtet Freitagvormittag hat in Weiden ein unbekannter Autofahrer eine Radfahrerin …

In Schwandorf wurde ein betrunkener Autofahrer innerhalb von sieben Stunden …

Betrunkener Autofahrer in Schwandorf zweimal erwischt In Schwandorf wurde ein betrunkener Autofahrer innerhalb von sieben Stunden …

Ein Autofahrer ist am Freitagabend im Kreis Schwandorf mit seinem …

Mit Sportwagen im Weiher gelandet Ein Autofahrer ist am Freitagabend im Kreis Schwandorf mit seinem …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de