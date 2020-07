Brand eines Kuhstalls verursacht circa 300.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro ist am Samstag beim Brand eines Kuhstalls in Großenschwand, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, entstanden. Verletzt wurde niemand.

Der Landwirt war kurz nach 18.00 Uhr mit Fütterungsarbeiten beschäftigt. Dabei entdeckte er, dass sich Stroh, das neben dem Stall gelagert war, entzündet hatte. Er verständigte sofort die Feuerwehr und versuchte auch selbst das Feuer zu bekämpfen. Die Flammen griffen jedoch auf den Kuhstall über. Da es sich um einen Freilaufstall handelte, konnten die Kühe selbst auf die andere Stallseite wechseln. Die Feuerwehren konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem entstand ein Sachschaden von circa 300.000 Euro.