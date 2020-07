Luftnacht 2020 offiziell abgesagt

Auch die Luftnacht in Amberg ist jetzt offiziell abgesagt. Eigentlich wäre heuer am 5. September das 10-jährige Jubiläum gefeiert worden. Mit außergewöhnlichen Attraktionen und spektakulärer Kunst lockt der Luftkunstort Amberg alle zwei Jahre 30.000 Besucher an.

Eine Verkleinerung der Luftnacht auf Corona-konforme Maße sei einfach unmöglich, hieß es. Ob die Luftnacht dann das nächste Mal 2021 oder 2022 stattfindet, steht noch nicht fest. Eine unsichere Zukunft von Großveranstaltungen gepaart mit der langen Vorbereitungszeit macht eine Verschiebung sehr schwer.