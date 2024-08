37-jähriger Italiener wegen räuberischer Erpressung in U-Haft

Wegen räuberischer Erpressung in Furth im Wald im Kreis Cham sitzt ein 37-jähriger Italiener in Untersuchungshaft. Der Mann soll am frühen Montagmorgen (12.08.) einen Landsmann mit einer abgeschlagenen Flasche bedroht und hierbei Geld erpresst haben.

Kurz nach Mitternacht gerieten die beiden italienischen Männer im Stadtgebiet von Furth im Wald in einen heftigen Streit. Der genaue Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar. Nach der Auseinandersetzung trennten sich die beiden Männer und kehrten in ihre jeweiligen Wohnungen im selben Gebäude zurück. Während der 56-jährige Italiener bereits schlief, trat der 37-Jährige dessen Wohnungstür ein. Durch den lauten Krach wurde der 56-Jährige wieder wach und sprang aus dem Bett. Mit einer abgeschlagenen Flasche in der Hand forderte der 37-Jährige Geld von seinem Landsmann, der ihm daraufhin einen mittleren zweistelligen Betrag aushändigte. Der Täter verließ daraufhin die Wohnung. Die Polizei nahm den alkoholisierten Räuber kurze Zeit später im Stadtgebiet von Furth im Wald fest. Ein Ermittlungsrichter erließ am nächsten Tag Haftbefehl gegen den 37-Jährigen. Seitdem befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.