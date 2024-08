Mehere tausend Euro nach Schockanruf übergeben

Nach einem sogenannten Schockanruf hat ein älteres Ehepaar aus Regensburg am Donnerstag mehrere tausend Euro an Betrüger übergeben. Die Eheleute erhielten am Donnerstag Vormittag einen Anruf von einem Unbekannten.

Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, dass der Enkel des Ehepaars einen schweren Unfall verursacht hätte und eine Inhaftierung nur durch Zahlung einer Kaution abzuwenden sei. Daher übergab das gutgläubige Ehepaar gegen 14 Uhr mehrere tausend Euro sowie Goldmünzen an eine Abholerin in der Greflingerstraße in Regensburg. Die Kripo Regensburg (0941/506-2888) ermittelt und sucht nach Zeugen.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben: