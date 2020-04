37-Jähriger mit Messer verletzt

Letzten Freitag verletzte ein amtsbekannter Weidner einen 37-Jährigen mit einem Messer.

Der 37-Jährige saß Freitagabend in einer Grünanlagen in Weiden, als ein Mann ihn grundlos mit einer körperlichen Auseinandersetzung provozieren wollte. Als der 37-Jährige sich darauf nicht einließ, zog der Mann ein Messer und hielt es dem Anderen an den Hals. Dadurch erlitt er eine längere Schnittwunde am Halsrücken. Der Täter wurde von verständigten Polizisten festgenommen – er befindet sich jetzt in der Justizvollzugsanstalt. Das Opfer wurde ins Klinikum Weiden gebracht. Die Polizeiinspektion Weiden ermittelt nun.