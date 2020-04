XXL-Spaten wird versteigert

Für den guten Zweck versteigert das St. Barbara Krankenhaus in Schwandorf jetzt einen 5 Meter langen Spaten.

Er wurde u. a. Ende November von Ministerpräsident Markus Söder in Händen gehalten – beim Spatenstich für die Erweiterung des Verbundkrankenhaus in Straubing. Der Erlös des XXL-Spatens soll einem guten Zweck zukommen. Wer bis 11. Mai das höchste Gebot abgibt bekommt den Zuschlag.

Wer Interesse hat, kann bis zum 11. Mai 2020 ein Gebot per E-Mail an presse@barmherzige-schwandorf.de abgeben. Der höchste Betrag erhält den Zuschlag. Eine Spendenquittung gibt es zusammen mit der Abholung des Spatens in Schwandorf.