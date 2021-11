39-jähriger Patient vermisst

Seit Samstag um 14 Uhr wird ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirkskrankenhaus Wöllershof, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, vermisst. Eine sofort eingeleitete Suchaktion blieb bisher erfolglos. Möglicherweise ist der Mann mit einem Zug in Richtung Regensburg oder München unterwegs. Der Gesuchte könnte sich aufgrund seiner Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation befinden. Wenn Sie den Vermissten sehen, informieren Sie bitte umgehend die Polizei.

Beschreibung des Vermissten:

174 cm groß

142 kg schwer, kräftig mit stark hervortretenden Bauch

Braunes, kurzes Haar mit Geheimratsecken

Lückenhafte Zähne

Tätowierung am rechten Unterarm „ACAB“

Zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Aufnäher „Jan Thunderstorm“, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit drei weißen Streifen