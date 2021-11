Trotz grauen Wetters – Wunsiedel ist bunt!

Trotz des grauen Novemberwetters hat Wunsiedel gestern wieder gezeigt, dass es bunt ist. An mehreren Stellen in der Stadt organisierte das Netzwerk „Wunsiedel ist bunt“ zusammen mit Kirchen und einem Gymnasium, einen friedlichen Protest gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass.

Etwa 250 Menschen nahmen daran teil. Am Nachmittag versammelten sich etwa 200 Mitglieder der „Initiative gegen den Naziaufmarsch in Wunsiedel 2021“ am Bahnhof und zogen anschließend in die Innenstadt. Angemeldet war auch ein Marsch von Aktivisten der rechten Szene durch ein Wohngebiet und einer anschließenden Kundgebung im südlichen Stadtgebiet mit etwa 150 Teilnehmern. Die Polizei verhinderte ein Zusammentreffen der unterschiedlichen Lager und sorgte für einen friedlichen Ablauf der Versammlungen.