500 Meter Trümmerfeld nach Unfall auf Bundesstraße

Ein junger Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A9 …

Schwerverletzter Autofahrer kann sich an nichts erinnern Ein junger Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A9 …

Schwerverletzter Autofahrer kann sich an nichts erinnern Ein junger Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A9 …

Am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages ist es auf der B22 bei Rötz zu einem …

Schwerer Unfall auf der B22 bei Rötz Am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages ist es auf der B22 bei Rötz zu einem …

Schwerer Unfall auf der B22 bei Rötz Am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages ist es auf der B22 bei Rötz zu einem …

Eine 77-Jährige gerät auf die Gegenspur. Sie prallt mit ihrem Auto in einen …

77-Jährige prallt mit Auto gegen anderen Wagen und Anhänger Eine 77-Jährige gerät auf die Gegenspur. Sie prallt mit ihrem Auto in einen …

77-Jährige prallt mit Auto gegen anderen Wagen und Anhänger Eine 77-Jährige gerät auf die Gegenspur. Sie prallt mit ihrem Auto in einen …

Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de