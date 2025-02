Aufgrund von Eisglätte ist es am Freitagmorgen in Wunsiedel und Marktredwitz zu mehreren Unfällen gekommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es blieb in allen Fällen bei Sachschäden.

Ein besonders hoher Schaden entstand, als ein 24-Jähriger mit seinem Fahrzeug aufgrund des Glatteises in der Hauptstraße in Marktredwitz ins Rutschen geriet und gegen ein geparktes Auto stieß. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.