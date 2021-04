52-Jähriger im Kreis Hof vermisst

Seit Mittwoch wird der 52-jährige Stefan Fuchs aus dem Köditzer Ortsteil Brunnenthal im Landkreis Hof vermisst.

Er verließ am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr seine Unterkunft, um einen längeren Spaziergang zu machen. Am Mittwochabend fuhr er dann mit dem Bus von Hof nach Brunnenthal und stieg dort um kurz vor 16 Uhr aus. An seiner Unterkunft kam er jedoch nicht an. Gegen 17:30 Uhr wurde er dann zuletzt gesehen: Da ging er zu Fuß aus der Heinrich-Macher-Siedlung in Richtung Saale. Weil auch der Einsatz von Suchhunden und eines Hubschraubers erfolglos blieb, bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Stefan Fuchs ist knapp 1,60m groß und etwa 60 Kilo schwer. Er hat dunkelbraune, kurze Haare und einen auffallenden Gang aufgrund einer Knieprothese. Herr Fuchs trägt eine dunkelgraue Hose, eine dunkelblaue Winterjacke, halbhohe Schuhe und eine schwarze Mütze. Außerdem hat er eine Sprachstörung und ist deshalb schwer verständlich. Hinweise nimmt die Polizei in Hof unter der Nummer 09281/7040 entgegen.