Oberpfälzer sind Spitzenreiter bei der Erstimpfung

Die Oberpfälzer sind Spitzenreiter bei den Erstimpfungen in Bayern. 14,6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Erstimpfung erhalten – das entspricht rund 162.000 Menschen. Damit steht unser Regierungsbezirk an der Spitze in Bayern.

Bei den Zweitimpfungen ist die Oberpfalz auf Platz zwei mit ca. 6,5 Prozent der Bevölkerung. Die Anzahl der von Krankenhäusern und Hausärzten durchgeführten Impfungen ist in den genannten Zahlen nicht enthalten und würde die Werte nochmals leicht erhöhen. Regierungspräsident Axel Bartelt betont: „Der von der Staatsregierung angekündigte Impfturbo ist in der Oberpfalz im vollen Gange. Vor allem in den Grenzlandkreisen zu Tschechien, die eine Sonderzuweisung von Impfdosen erhalten hatten, liegt die Rate der Erstimpfung meist weit über dem Landesdurchschnitt“, so Bartelt.