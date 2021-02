57-jähriger Höhlenforscher stirbt bei Höhlenunfall

Bei einem Höhlenunfall in Dietfurt an der Altmühl im Landkreis Neumarkt ist gestern Nachmittag ein 57-jähriger Mann tödlich verunglückt. Zu Forschungszwecken war der erfahrene Höhlentaucher zusammen mit drei weiteren Tauchern in eine mehrere Kilometer lange Höhle gestiegen.

Noch beim Vordringen ins Innere der Höhle kam es zum Unglück. Einer der vier Taucher kehrte umgehend zum Höhleneingang zurück, um die Rettung zu alarmieren. Die anderen beiden Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe. Ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, Wasser-, Bergwacht, Polizei und Rettungsdienst versuchte, den Mann aus der Höhle zu retten. Sie konnten jedoch nur noch seinen Leichnam bergen. Die anderen drei Taucher kamen unversehrt aus der Höhle. Die Ursache sowie der genaue Unfallhergang sind momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.